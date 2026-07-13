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Бывший СССР
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10:02, 13 июля 2026Бывший СССР

Алиев высказался о воюющих соседях

Алиев рассказал о положении Азербайджана между воюющими соседями
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал о положении республики между воюющими соседями. Его слова во время церемонии открытия IV Шушинского глобального медиафорума приводит агентство APA.

«На севере у нас есть один сосед, находящийся в состоянии войны, а на юге — другой сосед, также находящийся в состоянии войны, и Азербайджан расположен между ними», — заявил он.

Алиев добавил, что для Баку собственная защита и «содействие достижению мира» относятся к числу приоритетных вопросов.

На севере Азербайджан граничит с Россией, которая с 2022 года проводит специальную военную операцию (СВО) на Украине. Южная граница республики соседствует с территорией Ирана. 28 февраля президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции против Исламской Республики. Тогда она получила название «Эпическая ярость».

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