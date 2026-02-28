Трамп объявил масштабную военную операцию против Ирана

Трамп: США начали масштабную военную операцию против Ирана

США начали масштабную военную операцию против Ирана. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в видеообращении, опубликованном в его аккаунте социальной сети Trurh Social.

«Мы начали масштабную военную операцию в Иране, мы уничтожим угрозу со стороны жестокого иранского режима (...). Наша цель — защитить американский народ, устранив непосредственную угрозу со стороны иранского режима, группы очень жестоких и ужасных людей. Их угрожающая деятельность напрямую угрожает Соединенным Штатам, нашим войскам, нашим базам за рубежом и нашим союзникам по всему миру», — отметил глава Белого дома.