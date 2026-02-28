Стало известно об участии США в атаке на Иран

NYT: США участвуют в атаке Израиля на Иран

США приняли участие в атаке Израиля на Иран. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«Представитель США заявил, что американские военные наносят удары по Ирану», — передает издание.

По словам американского чиновника, десятки ударов США наносятся со штурмовых самолетов, находящихся «на базах по всему Ближнему Востоку, а также с одного или нескольких авианосцев».

Другой источник сообщил агентству Reuters, что американские военные атакуют иранские объекты с воздуха и моря.

По данным Al Jazeera, удары США и Израиля направлены на подрыв системы безопасности Исламской Республики.

Ранее Израиль нанес вторую серию ударов по Тегерану, взрывы прогремели в районе, где проживает верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.