10:21, 28 февраля 2026Мир

Стало известно об участии США в атаке на Иран

NYT: США участвуют в атаке Израиля на Иран
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: WANA / Reuters

США приняли участие в атаке Израиля на Иран. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«Представитель США заявил, что американские военные наносят удары по Ирану», — передает издание.

По словам американского чиновника, десятки ударов США наносятся со штурмовых самолетов, находящихся «на базах по всему Ближнему Востоку, а также с одного или нескольких авианосцев».

Другой источник сообщил агентству Reuters, что американские военные атакуют иранские объекты с воздуха и моря.

По данным Al Jazeera, удары США и Израиля направлены на подрыв системы безопасности Исламской Республики.

Ранее Израиль нанес вторую серию ударов по Тегерану, взрывы прогремели в районе, где проживает верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

