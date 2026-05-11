В Таиланде смели с полок магазинов бородинский хлеб и российскую селедку

РИА Новости: Бородинский хлеб и селедку быстро раскупают в магазинах Таиланда

В продуктовых магазинах Таиланда начали сметать с полок российскую продукцию. Как пишет РИА Новости, самым большим спросом пользуются бородинский хлеб, селедка и крупы из России.

Селедка и детское питание от известных российских производителей продаются в Бангкоке и туристических зонах Таиланда уже больше полугода, и их разбирают мгновенно.

Кроме того, к этим продуктам в первом квартале текущего года присоединилась красная икра из России, а в апреле — бородинский хлеб. Все эти товары в основном продаются в крупных супермаркетах.

Ранее Россия резко увеличила выручку от вывоза сахара. Главными импортерами этого продукта оказались Узбекистан, Казахстан и Таджикистан. Топ-5 замкнули Азербайджан и Киргизия.