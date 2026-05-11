AC: Зеленский столкнется с большими неприятностями на фронте и внутри страны

Президент Украины Владимир Зеленский скоро столкнется с большими неприятностями из-за провала на фронте и давления внутри страны. Об этом сообщает американский журнал The American Conservative (AC).

Отмечается, что украинский лидер сталкивается с огромным количеством проблем в разных сферах. По словам автора статьи, проблемы ВСУ на фронте все сложнее скрыть, а давление на президента из-за громкого коррупционного скандала только усиливается.

«Реальная ситуация на местах становится всё более безнадежной для этой восточноевропейской страны», — говорится в материале.

Ранее стало известно, что ВСУ 16 071 раз нарушили режим прекращения огня в зоне специальной военной операции (СВО). Уточняется, что за минувшие сутки ВСУ 676 раз обстреливала позиции Вооруженных сил (ВС) России из артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня, минометов и танков.