07:17, 11 мая 2026Мир

Во Франции раскритиковали Мерца из-за слов о России

Филиппо: Мерц угрожает России, забыв о слабости собственной армии
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Stefan Jerrevang / TT / Reuters

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц угрожает России, при этом забыв о слабости собственной армии. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своем YouTube-канале.

«Мерц снова угрожает России, продолжая требовать европейцев выделять все больше денег на оборону, а между тем его же армию публично унижают в прямом эфире какие-то финны», — раскритиковал Филиппо.

По его словам, Россия не угрожает безопасности Евросоюза, однако Европа и Германия тратят все больше и больше денег на оборону.

Ранее финский политик Армандо Мема жестко осадил Мерца за критику в адрес премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который выбрал День Победы в России вместо Дня Европы.

