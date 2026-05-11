ВМС Британии потратятся на замену женской формы из-за одной детали

07:52, 11 мая 2026Мир

ВМС Британии потратят £200 тыс на замену женской формы из-за пуговиц
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Военно-морские силы (ВМС) Британии потратят до 200 тысяч фунтов стерлингов из средств налогоплательщиков на замену женской формы из-за «неуместного расположения пуговиц». Об этом сообщило издание Times.

«Королевский военно-морской флот планирует потратить до 200 тысяч фунтов стерлингов на новую форму для женщин-моряков, поскольку считается, что при нынешнем дизайне "пуговицы расположены неуместно"», — говорится в соответствующем документе, который цитирует издание.

Отмечается, что в первоначальной версии формы пуговицы находятся на том же месте, что и соски. В британских ВМС такое расположение сочли неуместным.

Издание подчеркивает, что такое решение вызвало недоумение среди военнослужащих.

Ранее сообщалось, что Великобритания не сможет позволить себе купить новые вооружения вплоть до конца десятилетия.

