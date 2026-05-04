06:18, 4 мая 2026Мир

Европейская страна призналась в отсутствии денег на оружие

Times: В Британии заявили об отсутствии денег на покупку нового оружия
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Thomas Trutschel / Photothek Media Lab / Global Look Press

Великобритания не сможет позволить себе купить новые вооружения вплоть до конца десятилетия. Об отсутствии денег рассказал бывший глава объединенного командования ВС королевства Ричард Бэрронс в интервью The Times.

«Британские вооруженные силы могут лишь "думать" о подготовке к войне, поскольку из-за нехватки финансирования у них нет денег на закупку нового вооружения до 2030 года», — сказал он.

По его словам, недостаток инвестиций также истощает промышленную базу страны, вынуждая оборонные компании переносить производство за рубеж. Газета добавила, что у армии не хватает денег на танки и артиллерию, но не на дроны и барражирующие боеприпасы.

Ранее сообщалось, что Британия вместе с союзниками намерена создать альянс «северных флотов» для возможного противостояния России. «Простого сохранения нынешнего уровня боеспособности уже недостаточно. Мы находимся в переломной точке», — заявил первый морской лорд и начальник штаба ВМС сэр Гвин Дженкинс.

