Times: В Британии заявили об отсутствии денег на покупку нового оружия

Великобритания не сможет позволить себе купить новые вооружения вплоть до конца десятилетия. Об отсутствии денег рассказал бывший глава объединенного командования ВС королевства Ричард Бэрронс в интервью The Times.

«Британские вооруженные силы могут лишь "думать" о подготовке к войне, поскольку из-за нехватки финансирования у них нет денег на закупку нового вооружения до 2030 года», — сказал он.

По его словам, недостаток инвестиций также истощает промышленную базу страны, вынуждая оборонные компании переносить производство за рубеж. Газета добавила, что у армии не хватает денег на танки и артиллерию, но не на дроны и барражирующие боеприпасы.

Ранее сообщалось, что Британия вместе с союзниками намерена создать альянс «северных флотов» для возможного противостояния России. «Простого сохранения нынешнего уровня боеспособности уже недостаточно. Мы находимся в переломной точке», — заявил первый морской лорд и начальник штаба ВМС сэр Гвин Дженкинс.