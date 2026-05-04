Европейская страна призналась в отсутствии денег на оружие

Великобритания не сможет позволить себе купить новые вооружения вплоть до конца десятилетия. Об отсутствии денег рассказал бывший глава объединенного командования ВС королевства Ричард Бэрронс в интервью The Times.
«Британские вооруженные силы могут лишь "думать" о подготовке к войне, поскольку из-за нехватки финансирования у них нет денег на закупку нового вооружения до 2030 года», — сказал он.
По его словам, недостаток инвестиций также истощает промышленную базу страны, вынуждая оборонные компании переносить производство за рубеж. Газета добавила, что у армии не хватает денег на танки и артиллерию, но не на дроны и барражирующие боеприпасы.
Ранее сообщалось, что Британия вместе с союзниками намерена создать альянс «северных флотов» для возможного противостояния России. «Простого сохранения нынешнего уровня боеспособности уже недостаточно. Мы находимся в переломной точке», — заявил первый морской лорд и начальник штаба ВМС сэр Гвин Дженкинс.