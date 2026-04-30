Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:43, 30 апреля 2026

Британия создаст антироссийский альянс флотов

Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Uk Mod Crown Copyright / Royal Navy / Reuters

Великобритания вместе с союзниками намерена создать альянс «северных флотов» для возможного противостояния России. Об этом сообщает The Times.

«Необходимость перевооружения и повышения готовности страны к войне стала абсолютной необходимостью. Простого сохранения нынешнего уровня боеспособности уже недостаточно. Мы находимся в переломной точке», — заявил первый морской лорд и начальник штаба ВМС сэр Гвин Дженкинс перед тем, как изложить план создания альянса.

Сообщается, что альянс будет сформирован на основе Объединенных экспедиционных сил, куда входят десять стран Северной Европы. При этом Великобритания рассчитывает на ключевую роль в этом объединении, а управление союзными флотами будет вестись из Нортвуда в Лондоне.

«Моя цель — создать военно-морские силы, которые будут тренироваться, проводить учения и готовиться вместе. Силы, способные немедленно вступить в бой в случае необходимости, обладающие реальными возможностями, реальными планами ведения войны и реальной интеграцией», — добавил Дженкинс.

Ранее сообщалось, что Великобритания рассматривает создание «оборонного банка» для перевооружения союзников против России. По данным СМИ, банк сможет финансировать совместные военные проекты через займы под более низкие проценты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok