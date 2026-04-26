23:37, 26 апреля 2026

Британия захотела создать банк для перевооружения союзников против России

Марина Совина (ночной редактор)

Великобритания рассматривает создание «оборонного банка» для перевооружения союзников против России, пишет британская газета The Telegraph.

По данным издания, банк сможет финансировать совместные военные проекты через займы под более низкие проценты. Отмечается, что инициатива касается Великобритании, Норвегии, Финляндии, Швеции, стран Балтии, Дании, Исландии и Нидерландов.

Журналисты добавили, что деньги хотят направлять на производство оружия, закупки, помощь Украине и «сдерживание» России в Северной Атлантике, Балтике и Арктике. Идея находится на стадии обсуждения.

Ранее стало известно о росте активности Британии в Арктике и угрозе «теневому флоту» России.

