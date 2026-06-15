Тренер пообещал школьнице звездную карьеру и три года насиловал ее

В Индии тренер три года подвергал девушку насилию, обещая ей карьеру в спорте

В Индии тренер по футболу годами насиловал школьницу, обещая ей звездную карьеру. Об этом пишет NDTV.

Все началось еще в 2023 году, когда подросток поступила в футбольную академию в городе Васаи. Тренер вошел в доверие к несовершеннолетней, после чего стал регулярно насиловать ее, снимая происходящее на камеру.

Когда девушка предприняла попытку избегать тренера, мужчина начал шантажировать жертву отснятым материалом. В итоге школьница не выдержала давления и рассказала обо всем родным.

Семья пострадавшей немедленно обратились в правоохранительные органы, и тренера арестовали. Мужчине предъявлены обвинения по нескольким статьям.

Ранее в Индии мальчик угостил женщину соком со снотворным и отвел к толпе насильников из десяти человек. Семья пострадавшей подала заявление в правоохранительные органы, всех подозреваемых арестовали.