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Из жизни
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23:30, 11 июня 2026Из жизни

Ребенок угостил женщину соком со снотворным и отвел к толпе насильников

В Индии мальчик предложил женщине сок со снотворным и отвел к толпе насильников
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pâmela Lima / Unsplash

В Индии мальчик угостил женщину соком со снотворным и отвел к толпе насильников из десяти человек. Об инциденте сообщает Times of India.

Утверждается, что 41-летняя женщина поссорилась с супругом, ушла из дома и направилась к брату в соседнюю деревню. По дороге к ней подошел ребенок и предложил стакан сока, на что она согласилась. Оказалось, что в напиток было подмешано снотворное — пострадавшая сразу почувствовала сонливость.

Мальчик и его сообщник предложили подвезти женщину до деревни, однако вместо этого они отвезли ее в поле и вместе с другими молодыми людьми надругались над ней, снимая все на камеры.

Семья пострадавшей подала заявление в правоохранительные органы, всех подозреваемых арестовали. Изъяты мотоциклы и смартфоны.

Ранее в индийском штате Уттар-Прадеш четырех мужчин задержали за изнасилование 15-летней школьницы. Утверждается, что к моменту инцидента девушка на протяжении полугода общалась с 22-летним молодым человеком и находилась с ним в отношениях. В день происшествия он убедил школьницу, что она должна подмешать снотворное членам семьи в чай.

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