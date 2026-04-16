Школьница подсыпала взрослым снотворное и была изнасилована

В Индии школьницу заставили подсыпать снотворное семье и надругались над ней

В индийском штате Уттар-Прадеш четырех мужчин задержали за изнасилование 15-летней школьницы. Об этом пишет Times of India.

Утверждается, что к моменту инцидента девушка на протяжении полугода общалась с 22-летним молодым человеком и находилась с ним в отношениях. В день происшествия он убедил школьницу, что она должна подмешать снотворное членам семьи в чай. Когда девушка все сделала, и ее родные заснули, мужчина вместе с подельниками ворвался в дом.

Они украли золотые и серебряные украшения, а также деньги. Затем мужчины отвели школьницу в одну из комнат и надругались над ней.

Через некоторое время «возлюбленного» пострадавшей и его сообщника арестовали. На следующий день сотрудники правоохранительных органов поймали третьего фигуранта, у которого все еще имелись украденные украшения и часть денег.

