Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
06:23, 16 апреля 2026

Школьница подсыпала взрослым снотворное и была изнасилована

В Индии школьницу заставили подсыпать снотворное семье и надругались над ней
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Akhilesh Sharma / Unsplash

В индийском штате Уттар-Прадеш четырех мужчин задержали за изнасилование 15-летней школьницы. Об этом пишет Times of India.

Утверждается, что к моменту инцидента девушка на протяжении полугода общалась с 22-летним молодым человеком и находилась с ним в отношениях. В день происшествия он убедил школьницу, что она должна подмешать снотворное членам семьи в чай. Когда девушка все сделала, и ее родные заснули, мужчина вместе с подельниками ворвался в дом.

Они украли золотые и серебряные украшения, а также деньги. Затем мужчины отвели школьницу в одну из комнат и надругались над ней.

Через некоторое время «возлюбленного» пострадавшей и его сообщника арестовали. На следующий день сотрудники правоохранительных органов поймали третьего фигуранта, у которого все еще имелись украденные украшения и часть денег.

Ранее в Индии пропавшую 13-летнюю девочку нашли на стройке, над ней надругались рабочие. Происшествие случилось в городе Лакхнау.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok