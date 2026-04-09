00:20, 10 апреля 2026

Рабочие изнасиловали спрятавшуюся от дождя на стройке девочку

В Индии рабочие надругались над спрятавшейся от дождя на стройке девочкой
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nojood Al Aqeel / Unsplash

В Индии пропавшую 13-летнюю девочку нашли на стройке, над ней надругались рабочие. Об этом пишет India Today.

Происшествие случилось в городе Лакхнау. Ребенок направлялся на работу в дом престарелых, когда пошел дождь. Девочка решила спрятаться на строительной площадке, где ее заметили рабочие. Мужчины затащили несовершеннолетнюю в здание и надругались над ней. Строители связали ей руки и ноги, а затем избили и заткнули рот тряпкой.

Женщина, у которой работала пострадавшая, начала поиски после того, как та не пришла на работу вовремя. Местные жители обыскали строительную площадку и нашли девочку на третьем этаже, ее доставили в больницу. Они же нашли прятавшихся в том же районе строителей. Прибывшие на место полицейские задержали преступников.

Ранее в Индии десятилетний мальчик получил тяжелые травмы головы и лица в результате нападения крупного хищника. По словам очевидцев, тигр или леопард — сотрудники лесного департамента пока не определили точно — схватил ребенка и потащил его в лес.

