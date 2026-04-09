В Индии неизвестный хищник напал на десятилетнего мальчика

В Индии десятилетний мальчик получил тяжелые травмы головы и лица в результате нападения крупного хищника. Об этом сообщает Hindustan Times.

По словам очевидцев, тигр или леопард — сотрудники лесного департамента пока не определили точно — схватил ребенка и потащил его в лес. Однако рыбачившие неподалеку взрослые услышали крики, бросились на помощь и заставили зверя отпустить жертву. Пострадавший Раджа Бабу был срочно доставлен в районную больницу города Бахрайч, штат Уттар-Прадеш. Его состояние оценивается как критическое.

Семье уже выделена экстренная помощь в размере десяти тысяч индийских рупий (около 11,4 тысячи рублей). Накануне дети из соседней деревни видели тигра прямо у обочины дороги, по которой они ходят в школу. Учителя подтверждают, что после этих происшествий посещаемость в школах резко упала — дети боятся идти через лес.

Сотрудник лесного департамента Сурендра Кумар Тивари считает, что, скорее всего, на ребенка напал леопард, однако местные жители твердо уверены, что видели именно тигра. Власти призывают родителей быть бдительными и не отпускать детей одних в сторону джунглей.

Ранее сообщалось, что в тигрином заповеднике Пилибхит, Индия, нашли растерзанные останки пожилой женщины. Местные жители уверены, что ее утащил в лес тигр.