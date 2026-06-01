13:07, 1 июня 2026

Россиянин поставил четыре миллиона рублей на финал чемпионата мира по хоккею и проиграл

Владислав Уткин
Фото: David W Cerny / Reuters

Россиянин поставил четыре миллиона рублей на финал чемпионата мира по хоккею и проиграл. Об этом сообщает Betonmobile.

В финале ЧМ-2026 сборная Швейцарии встречалась с командой Финляндии. Коэффициент на победу швейцарцев, с учетом дополнительного времени и серии буллитов, составлял 1,83. Таким образом, клиент букмекерской конторы мог выиграть 7,32 миллиона рублей.

В итоге сборная Финляндии выиграла со счетом 1:0. Этот титул стал для финнов пятым в истории.

Чемпионат мира по хоккею-2026 проходил в швейцарских городах Цюрих и Фрибур. Сборные России и Белоруссии пропустили турнир из-за санкций со стороны Международной федерации хоккея.

