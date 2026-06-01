Land Rover Discovery за 4,5 млн рублей уйдет с молотка из-за пьяной езды его владельца

У россиянина изъяли дорогую иномарку из-за пьяной езды. В Москве задержали нетрезвого водителя, который ранее уже лишался водительских прав. Теперь его внедорожник Land Rover Discovery арестован и после приговора уйдет с молотка, пишет Telegram-канал Baza.

Мужчину на иномарке остановили сотрудники полиции. Правоохранители заметили признаки опьянения и предложили пройти медицинское освидетельствование. Водитель отказался, что по закону приравнивается к признанию себя пьяным. Выяснилось, что автомобилист уже привлекался за вождение в нетрезвом виде, причем срок лишения прав еще не истек. По факту возбудили уголовное дело.

В ходе расследования дознаватель ходатайствовал перед судом об аресте автомобиля для последующей конфискации в пользу государства. Было установлено, что машиной, зарегистрированной на тетю фигуранта, пользовался только он. Законодательство позволяет изымать транспорт у пьяного водителя, повторно севшего за руль без прав, даже если собственником числится другой человек, но автомобиль находится в совместном пользовании.

Суд, изучив материалы, наложил арест на внедорожник стоимостью 4,5 миллиона рублей. После вынесения приговора машину нарушителя конфискуют и реализуют через аукцион.

