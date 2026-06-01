Долина рассказала о новом романе

Певица Лариса Долина призналась, что состоит в отношениях

Народная артистка России Лариса Долина призналась, что ее сердце занято. Слова певицы приводит Telegram-канал Rocket Mag.

Исполнительница не стала называть имя и сферу деятельности возлюбленного, однако отметила, что отношения с избранником отличаются спокойствием и размеренностью. «Влюблена, да, но не как девчонка, а как взрослая женщина», — пояснила она.

Ранее Долина заявила, что после трех браков больше не хочет выходить замуж. Исполнительница объяснила, что ей комфортно находиться одной и не тяготиться домашними обязанностями. При этом она пожелала всем любви, так как «без нее невозможно существовать».