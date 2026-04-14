Долина высказалась о замужестве

21:49, 14 апреля 2026

Долина рассказала, что больше не хочет выходить замуж
Марина Совина
Лариса Долина. Фото: Арина Антонова / ТАСС

Народная артистка России Лариса Долина рассказала, что больше не хочет выходить замуж. Об этом пишет РИА Новости.

Певица ответила на вопрос журналистов о том, разочаровалась ли она в институте брака.

«Нет, нет, я была замужем трижды, все, хватит, больше не хочу, я свободна и абсолютно счастлива», — высказалась она.

Исполнительница объяснила, что ей комфортно находиться одной и не тяготиться домашними обязанностями. При этом она пожелала всем любви, так как «без нее невозможно существовать».

Ранее Долина исполнила роль адвоката в спектакле «Мечта Фемиды», один из эпизодов которого посвящен пенсионерке, ставшей жертвой мошенников.

