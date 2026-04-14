Долина высказалась о замужестве

Долина рассказала, что больше не хочет выходить замуж

Народная артистка России Лариса Долина рассказала, что больше не хочет выходить замуж. Об этом пишет РИА Новости.

Певица ответила на вопрос журналистов о том, разочаровалась ли она в институте брака.

«Нет, нет, я была замужем трижды, все, хватит, больше не хочу, я свободна и абсолютно счастлива», — высказалась она.

Исполнительница объяснила, что ей комфортно находиться одной и не тяготиться домашними обязанностями. При этом она пожелала всем любви, так как «без нее невозможно существовать».

Ранее Долина исполнила роль адвоката в спектакле «Мечта Фемиды», один из эпизодов которого посвящен пенсионерке, ставшей жертвой мошенников.