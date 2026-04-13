Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
16:57, 13 апреля 2026

В спектакль с Долиной добавили сцену об обманутой мошенниками пенсионерке

Shot: Долина сыграла в сцене о пенсионерке, потерявшей квартиру из-за мошенников
Ольга Коровина

Фото: Арина Антонова / ТАСС

Народная артистка России Лариса Долина исполнила роль адвоката в спектакле «Мечта Фемиды», один из эпизодов в котором посвящен пенсионерке, ставшей жертвой мошенников. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

На сцене певица выслушала историю о деле женщины, которая лишилась недвижимости. По сюжету, пенсионерке предложили продать дом и прописаться в городской квартире, а в итоге продали и квартиру. Отмечается, что в этот момент Долина рассмеялась.

В конце спектакля артистка исполнила песню «Погода в доме» и получила цветы от зрителей. По данным Shot, один из поклонников вручил Долиной подарок в виде дома-многоэтажки. Известно, что автором сценария к постановке стал юрист Михаил Барщевский.

Ранее Долина заявила, что стала осторожнее пользоваться телефоном после столкновения с мошенниками и заблокировала звонки с незнакомых номеров. Певица допустила, что ей до сих пор могут поступать угрозы, однако теперь ее это «не интересует».

    Кремль назвал Венгрию недружественной страной и решил не поздравлять Мадьяра с победой. Но он готов сотрудничать с Россией

    Жители российского города выкупили часть улицы и лишили соседей одной вещи

    Российский учитель повалил школьника на пол после его слов

    В Британию после удара Ирана прибыл американский KC-135R в «заплатках»

    Россиян предупредили о риске лишиться квартиры из-за мусора в подъезде

    На Западе признали просчет Трампа в Иране

    В спектакль с Долиной добавили сцену об обманутой мошенниками пенсионерке

    В УФСИН прокомментировали состояние здоровья крабоеда из банды Цапков

    В сети нашли поддельные обновления Windows

    В России высказались о будущем поставок энергоресурсов в Венгрию

    Все новости
