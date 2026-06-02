14:04, 2 июня 2026

В России захотели расширить круг близких родственников с одной целью

Львова-Белова предложила законодательно закрепить приоритет сохранения ребенка в семье
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила законодательно закрепить приоритет сохранения ребенка в семье. В частности, с этой целью в России захотели расширить круг близких родственников, передает ТАСС.

По мнению омбудсмена, это необходимо для того, чтобы избежать ситуаций, когда ребенок находится в приемной семье, но у него есть прабабушка, которая по закону не является близким родственником.

Также Львова-Белова предложила в законе о полиции предусмотреть, чтобы правоохранительные органы включались в поиск возможных родственников ребенка не «в ручном режиме», а автоматически.

«Практика показывает, что часто где-то есть тетя, которая не знает, что у нее где-то есть племянник, который находится в доме ребенка или в детском доме. И когда об этом узнают, когда мы их находим через соцсети и так далее, то этого ребеночка берут. Поэтому важно это закрепить законодательно, чтобы поиск родственников осуществлялся как положено», — обозначила она.

Омбудсмен также высказала сомнение в эффективности применения административной статьи за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, которая нередко ведет к лишению родительских прав за пропуск школы, невыполнение домашнего задания и тому подобных ситуаций. «Надо проанализировать, насколько эффективна эта статья, в каких ситуациях ее стоит применять, когда она должна влиять на лишение родительских прав», — заключила Львова-Белова.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что нет счастья большего, чем родительство. По его словам, правительство России стремится создавать все условия для того, чтобы многодетных семей в стране появлялось как можно больше.

