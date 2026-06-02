Алсу поделилась детскими воспоминаниями о Татарстане

Уроженка Татарстана певица Алсу поделилась самым ярким детским воспоминанием. В беседе с «Авторадио» Алсу призналась, что оно связано с временем, проведенным летом у бабушки в Бугульме.

«Помню, что примерно в районе моего дня рождения, 27 июня, то есть к концу июня, поспевала клубника, расцветала сирень. И вот это сочетание сирени и клубники у меня ассоциируется с детством и с бабушкиным домом», — рассказала Алсу.

По словам певицы, до сих пор сирень и клубника — ее любимые цветы и ягоды.

Ранее певица заявила, что открыла в себе внутреннюю силу после развода.