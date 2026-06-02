Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
15:07, 2 июня 2026Моя страна

Алсу поделилась детскими воспоминаниями о Татарстане

Алсу: Самые яркие воспоминания детства связаны с летом у бабушки в Бугульме
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Уроженка Татарстана певица Алсу поделилась самым ярким детским воспоминанием. В беседе с «Авторадио» Алсу призналась, что оно связано с временем, проведенным летом у бабушки в Бугульме.

«Помню, что примерно в районе моего дня рождения, 27 июня, то есть к концу июня, поспевала клубника, расцветала сирень. И вот это сочетание сирени и клубники у меня ассоциируется с детством и с бабушкиным домом», — рассказала Алсу.

По словам певицы, до сих пор сирень и клубника — ее любимые цветы и ягоды.

Ранее певица заявила, что открыла в себе внутреннюю силу после развода.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «СВО можно завершить до конца суток». Москва и Киев комментируют очередной массированный удар по городам Украины

    В США призвали Украину сдаться ради собственной пользы

    Ким Кардашьян захотела продать перешитые под ее фигуру дизайнерские наряды

    В Харьковской области началась принудительная эвакуация

    Названа главная причина смерти батареи смартфона

    Причастный к тайнику с миллионами рублей у российской колонии вышел на работу

    Российские тюнеры объявили старт продаж экспедиционного внедорожника Haval

    Врач предупредил о скрытых рисках двух популярных у худеющих салатов

    Россиянам назвали условие для записи ребенка в автошколу

    Самолет-разведчик страны НАТО заметили у границы России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok