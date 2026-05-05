13:55, 5 мая 2026Культура

Алсу рассказала об изменениях в жизни после развода

Ольга Коровина

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Певица Алсу, которая развелась с бизнесменом Яном Абрамовым после 18 лет совместной жизни, рассказала об обретении внутренней силы. Ее комментарий приводит «Пятый канал».

Исполнительница призналась, что годами считала себя слабым человеком, поскольку находилась под защитой отца и мужа. Ее позиция изменилась после развода.

«Когда я оказалась одна, мне было очень страшно. Но я открыла в себе какие-то невероятные возможности, внутреннюю мощь. И поняла, что на самом деле я могу очень многое сама», — пояснила певица.

Алсу и Абрамов поженились в 2006 году. В 2024-м супруги официально оформили развод. Они воспитывают троих детей — дочерей Сафину и Микеллу, а также сына Рафаэля.

Ранее Алсу объяснила решение о разводе с Абрамовым. Певица отметила, что отношения с мужем портились постепенно, но в какой-то момент она просто перестала терпеть вещи, которые ее не устраивали.

