Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:38, 2 июня 2026Наука и техника

Названа главная причина смерти батареи смартфона

BGR: Быстрая зарядка и перегрев могут убить аккумулятор смартфона
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Dragana Gordic / Shutterstock / Fotodom

Быстрая зарядка способна ускорить смерть батареи смартфона. Об этом сообщает издание BGR.

Журналисты медиа на основе своего опыта и тестов специалистов назвали опасность быстрой зарядки для смартфонов. По словам авторов, подобный тип зарядки ускоряет смерть устройств — особенно при использовании некачественных аксессуаров и перегреве.

В материале говорится, что медленная зарядка мощностью 5 ватт зарядит обычный телефон на 100 процентов примерно за три часа. При этом также будет выделяться значительно меньше тепла, чем при быстрой зарядке. Специалисты отметили, что главная проблема ускоренной зарядки заключается в повышенном нагреве девайса, так как батарея не успевает принимать всю энергию. В долгосрочной перспективе перегрев может убить аккумулятор устройства.

Однако они отметили, что пользоваться быстрой зарядкой можно. Для этого нужно использовать оригинальный аксессуар или зарядное устройство от проверенного бренда. Также авторы рекомендовали не допускать перегрева и поддерживать в помещении комфортную температуру.

«Даже если деградация, вызванная быстрой зарядкой, незаметна, чем меньше вы нагружаете батарею, тем лучше», — подытожили журналисты BGR.

В конце мая пользователь смартфона Samsung рассказал, что его девайс взорвался и загорелся, пока находился на зарядке. В Samsung связались с владельцем устройства и предложили разобраться в инциденте.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «СВО можно завершить до конца суток». Москва и Киев комментируют очередной массированный удар по городам Украины

    В США призвали Украину сдаться ради собственной пользы

    Ким Кардашьян захотела продать перешитые под ее фигуру дизайнерские наряды

    В Харьковской области началась принудительная эвакуация

    Названа главная причина смерти батареи смартфона

    Причастный к тайнику с миллионами рублей у российской колонии вышел на работу

    Российские тюнеры объявили старт продаж экспедиционного внедорожника Haval

    Врач предупредил о скрытых рисках двух популярных у худеющих салатов

    Россиянам назвали условие для записи ребенка в автошколу

    Самолет-разведчик страны НАТО заметили у границы России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok