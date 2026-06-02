Мадьяр высказался об отправке военных и оружия на Украину

Премьер Венгрии Мадьяр отказался отправлять военных и оружие на Украину

Новое правительство Венгрии не намерено менять свою позицию по украинскому конфликту и продолжит отказываться от отправки оружия и военного контингента в Киев. Об этом заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр, передает РИА Новости.

«Венгрия и при новом правительстве не отправляет ни военных, ни оружие на Украину», — сказал политик.

Ранее партия бывшего премьера Венгрии Виктора Орбана «Фидес» призвала новое правительство страны к нейтралитету в конфликте на Украине.

До этого Мадьяр сообщил генеральному секретарю НАТО Марку Рютте, что Венгрия не будет направлять никакое оружие или военную технику в зону украинского конфликта.