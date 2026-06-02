Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:47, 2 июня 2026Мир

Мадьяр высказался об отправке военных и оружия на Украину

Премьер Венгрии Мадьяр отказался отправлять военных и оружие на Украину
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Новое правительство Венгрии не намерено менять свою позицию по украинскому конфликту и продолжит отказываться от отправки оружия и военного контингента в Киев. Об этом заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр, передает РИА Новости.

«Венгрия и при новом правительстве не отправляет ни военных, ни оружие на Украину», — сказал политик.

Ранее партия бывшего премьера Венгрии Виктора Орбана «Фидес» призвала новое правительство страны к нейтралитету в конфликте на Украине.

До этого Мадьяр сообщил генеральному секретарю НАТО Марку Рютте, что Венгрия не будет направлять никакое оружие или военную технику в зону украинского конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Финляндия конфисковала российские деньги

    Ушедший из России производитель потребовал от клиентов остановить эксплуатацию машин

    Биолог назвал срок цветения березы в Москве

    В России ответили на предложенные Украиной три шага после массированного удара

    Москвичам пообещали теплое лето с сюрпризами

    В Кремле рассказали о переговорах с США на ПМЭФ

    Мерц захотел еще больше вооружить Украину

    В России назвали новые цели для ударов по объектам на Украине

    Огромная очередь из машин на границе с Грузией попала на видео

    Путин предложил наделить доклад о языковой политике статусом государственного

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok