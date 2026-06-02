Партия Орбана обратилась к властям Венгрии с призывом по Украине

12:33, 2 июня 2026Мир

Партия Орбана призвала новые власти Венгрии к нейтралитету в конфликте на Украине
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Партия бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана «Фидес» призвала новое правительство страны во главе с Петером Мадьяром к нейтралитету в конфликте на Украине. Об этом со ссылкой на заявление партии сообщает ТАСС.

Обращение «Фидес» было опубликовано в связи с атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ) на колледж в Старобельске и ответными ударами России.

«Бомбардировка российского колледжа и ответные действия России представляют растущую угрозу для всего региона, включая страны, граничащие с Украиной. Партия "Фидес" призывает венгерское правительство не отказываться от мирной политики правительства Орбана и сохранять нейтралитет в российско-украинской войне», — говорится в заявлении.

Ранее Мадьяр сообщил генеральному секретарю НАТО Марку Рютте, что Венгрия не будет направлять никакого оружия или военной техники в зону украинского конфликта.

