Страна НАТО отказалась отправлять оружие и военную технику Украине

Мадьяр: Венгрия не будет отправлять оружие и боевую технику на Украину

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте сделал заявление по поводу поддержки Украины. Пост по итогам встречи министр опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Сообщил генеральному секретарю, что Венгрия не будет направлять никакого оружия или боевой техники на российско-украинскую войну», — написал Мадьяр.

Встреча состоялась в четверг, 28 мая, в Брюсселе. Она была первой после смены правительства в Венгрии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский направил срочное письмо лидеру Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу, в котором пожаловался на критическую нехватку средств для систем противовоздушной обороны.