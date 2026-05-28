21:24, 28 мая 2026

Страна НАТО отказалась отправлять оружие и военную технику Украине

Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте сделал заявление по поводу поддержки Украины. Пост по итогам встречи министр опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Сообщил генеральному секретарю, что Венгрия не будет направлять никакого оружия или боевой техники на российско-украинскую войну», — написал Мадьяр.

Встреча состоялась в четверг, 28 мая, в Брюсселе. Она была первой после смены правительства в Венгрии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский направил срочное письмо лидеру Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу, в котором пожаловался на критическую нехватку средств для систем противовоздушной обороны.

