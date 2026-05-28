Российский режиссер рассказал о жизни в общежитии с Кологривым

Режиссер Закарян рассказал, что делил комнату в общежитии с Никитой Кологривым

Театральный режиссер Эдгар Закарян рассказал, что в студенческие годы жил в одной комнате общежития ГИТИСа с актером Никитой Кологривым. Воспоминаниями об этом периоде жизни он поделился в интервью изданию «7Дней».

«Я был агрессивным и эмоциональным, он взрывным. Нас объединял спорт: Кологривый занимался боксом, я — рукопашным боем. Первоначально сблизились на этой волне, потом просто вместе веселились. Ночью начиналась горячая жизнь во всей общаге, мы выпивали, орали, слушали музыку и сами пели. (...) Денег всегда не хватало», — отметил режиссер. Он добавил, что однажды из-за отсутствия денег и пустоты в холодильнике им пришлось есть хлеб с майонезом и газировкой. Закарян признался, что этот ужин был шикарным.

