Известная актриса рассказала о переезде из Белграда в Москву

Сербская актриса Стойилкович: Я переехала в Москву вопреки отговорам семьи

Сербская актриса Тина Стойилкович заявила, что переехала в Москву из Белгарада вопреки отговорам родных. Воспоминаниями о том периоде жизни звезда сериала «Оффлайн» поделилась в интервью журналу Hello.

«Круто, если ты думаешь, что я уже стала своей в Москве», — ответила артистка интервьюеру, отметив, что она родилась в небогатой семье в одном из округов Белграда. «Я девчонка с района. Уверена, кто-то так про меня говорит», — добавила она.

Тина также рассказала, что в школе она изучала русский язык, который в то время не считался в Сербии модным, в качестве второго иностранного. Незадолго до окончания школы она узнала о возможности бесплатно учиться в одном из российских вузов и решила ей воспользоваться. При этом, уточнила Стойилкович, ее семья не поддержала идею поступить в зарубежный университет, так как сомневались в том, что у нее получится это сделать. «Родители не верили, что у меня получится, отговаривали. В итоге я сама купила билет, подобрала жилье. Я не знала, что в Москве есть много театральных институтов, нашла только имени Бориса Щукина — и поступила туда. У меня не было проводников, помощников в этом мире, весь путь я проходила сама — в 18 лет», — отметила актриса. После поступления, добавила Стойилкович, ее одногруппники и соседка по комнате в общежитию очень помогли ей с адаптацией в новой стране и дальнейшим изучением русского языка.

В заключение артистка сообщила, что в сентябре ее родители приедут на премьеру нового сериала, в котором она снялась. «Я обязательно составлю для них культурную программу, покажу им Москву, мои любимые места, музеи, парки, храмы, свожу в лучшие рестораны. Хочу, чтобы они мною гордились, ведь я прошла огромный путь, чтобы быть здесь и сейчас», — призналась она.

