Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
03:00, 5 сентября 2025Экономика

Известная актриса рассказала о переезде из Белграда в Москву

Сербская актриса Стойилкович: Я переехала в Москву вопреки отговорам семьи
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Global Look Press

Сербская актриса Тина Стойилкович заявила, что переехала в Москву из Белгарада вопреки отговорам родных. Воспоминаниями о том периоде жизни звезда сериала «Оффлайн» поделилась в интервью журналу Hello.

«Круто, если ты думаешь, что я уже стала своей в Москве», — ответила артистка интервьюеру, отметив, что она родилась в небогатой семье в одном из округов Белграда. «Я девчонка с района. Уверена, кто-то так про меня говорит», — добавила она.

Тина также рассказала, что в школе она изучала русский язык, который в то время не считался в Сербии модным, в качестве второго иностранного. Незадолго до окончания школы она узнала о возможности бесплатно учиться в одном из российских вузов и решила ей воспользоваться. При этом, уточнила Стойилкович, ее семья не поддержала идею поступить в зарубежный университет, так как сомневались в том, что у нее получится это сделать. «Родители не верили, что у меня получится, отговаривали. В итоге я сама купила билет, подобрала жилье. Я не знала, что в Москве есть много театральных институтов, нашла только имени Бориса Щукина — и поступила туда. У меня не было проводников, помощников в этом мире, весь путь я проходила сама — в 18 лет», — отметила актриса. После поступления, добавила Стойилкович, ее одногруппники и соседка по комнате в общежитию очень помогли ей с адаптацией в новой стране и дальнейшим изучением русского языка.

Материалы по теме:
Приехавший в Россию звезда боевиков 90-х Дакаскос назвал Москву любимым городом
Приехавший в Россию звезда боевиков 90-х Дакаскос назвал Москву любимым городом
25 августа 2025
Популярная певица рассказала о переезде в Москву
Популярная певица рассказала о переезде в Москву
7 августа 2025

В заключение артистка сообщила, что в сентябре ее родители приедут на премьеру нового сериала, в котором она снялась. «Я обязательно составлю для них культурную программу, покажу им Москву, мои любимые места, музеи, парки, храмы, свожу в лучшие рестораны. Хочу, чтобы они мною гордились, ведь я прошла огромный путь, чтобы быть здесь и сейчас», — призналась она.

Ранее американский рэпер Busta Rhymes назвал Москву прекрасным городом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп поговорил с европейскими лидерами и разочаровал их. После этого он опубликовал фото с Путиным, сделанное на Аляске

    Экс-президенту США провели операцию по удалению раковых клеток с кожи

    Четверть миллиона украинцев покинули страну за полгода

    Генпрокуратура подготовила поправке о гарантиях предпринимателей при проведении проверок

    Генпрокурор России на ВЭФ рассказал о проделанной работе

    Известная актриса рассказала о переезде из Белграда в Москву

    Крокодил растерзал мальчика на глазах матери

    Стало известно о секретных переговорах США и Тайваня на Аляске

    Генпрокурор Краснов оценил влияние санкций на Россию

    На Западе заявили о расколе «коалиции желающих»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости