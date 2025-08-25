Экономика
09:08, 25 августа 2025

Приехавший в Россию звезда боевиков 90-х Дакаскос назвал Москву любимым городом

Актер Марк Дакаскос назвал Москву одним из любимых городов
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Звезда боевиков 1990-х годов Марк Дакаскос, приехавший в Россию на Московскую международную неделю кино, заявил, что Москва — один из его любимых городов. Слова знаменитости приводят «Известия».

По словам американского актера, российская столица — прекрасный зеленый город. «Я думаю, что у Москвы огромный потенциал. Считаю, что Россия — это прекрасная страна, а Москва — восхитительный город, один из моих любимых», — признался он. Среди достоинств Москвы Дакаскос выделил архитектуру и местных жителей с открытой душой, которые, добавил он, «прекрасно разбираются в жизни».

Ранее певец Анатолий Цой назвал Москву лучшим городом для жизни. Он отметил, что сервис в столице находится на высочайшем уровне.

