Популярный певец назвал лучший город мира для жизни

Певец Цой назвал Москву лучшим городом для жизни

Певец Анатолий Цой заявил, что считает Москву лучшим городом для жизни. Свое мнение он высказал в интервью журналу «Москвич Mag».

«Честно говоря, без всякой лести, за 11 лет Москва стала для меня лучшим городом, в котором хочется жить. Да, мне нравится путешествовать, открывать мир, летать в отпуск к морю, загорать и исследовать новые места. Но я всегда с радостью возвращаюсь домой, в Москву», — признался он.

Артист отметил, что, облетев полмира, он не нашел города, где уровень сервиса был бы лучше, чем в российской столице. Он также указал на то, что в последние несколько лет климат в городе для него изменился в лучшую сторону. «Уже несколько лет я наблюдаю удивительное лето. Оно просто замечательное, теперь из Москвы никуда не хочется уезжать», — уточнил Цой. Между тем главным недостатком столицы он назвал отсутствие моря или океана.

Среди любимых мест для прогулок в Москве певец выделил район фабрики «Красный Октябрь». «Для меня это место очень красивое и вдохновляющее, особенно рядом с памятником Петру I на корабле. Мне нравится гулять там. В целом я люблю гулять везде, периодически посещаю парк Горького и просто обожаю парк "Патриот"», — добавил он.

Ранее актер Антон Риваль рассказал, что внутри Садового кольца он чувствует себя комфортнее, чем в родном Париже.