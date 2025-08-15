Известный актер назвал более комфортный по сравнению с Парижем район Москвы

Актер Антон Риваль: Внутри Садового кольца в Москве мне комфортнее, чем в Париже

Известный актер русско-французского происхождения Антон Риваль назвал район Москвы, в котором ему комфортнее, чем в родном Париже, в интервью журналу «Москвич Mag».

Артист, снявшийся в сериалах «Актрисы» и «Патриот», рассказал, что он очень любит центр Москвы, в частности территорию внутри Садового кольца. «Тяжело описать это чувство — мне просто здесь хорошо. Даже, честно говоря, лучше, чем в Париже», — признался он.

Риваль отметил, что больше всего предпочитает гулять от Храма Христа Спасителя через парк Горького по набережной до Воробьевых гор. «Это просто русский Централ-парк», — добавил он. При этом нелюбимых районов у актера нет: по его словам, в российской столице нет такого места, про которое он бы сказал, что не видел во Франции «чего-то в сто раз хуже».

Москву Риваль описал словом «движуха». «Ты просто включаешься в какую-то общину. Если ты здесь захочешь что-то замутить, сделать бизнес, построить карьеру, то выяснится, что это тот мегаполис, который все это позволяет», — заключил он.

Ранее композитор и музыкант Владимир Пресняков-старший заявил, что Москва гораздо безопаснее Парижа. Другое достоинство столицы, о котором упомянул он, — чистота.

