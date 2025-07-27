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18:13, 27 июля 2025Экономика

Пресняков назвал главное преимущество Москвы перед Нью-Йорком

Владимир Пресняков-старший заявил, что Москва безопаснее Нью-Йорка и Парижа
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / Globallookpress.com

Композитор и музыкант Владимир Пресняков-старший заявил, что у Москвы есть большое преимущество перед Нью-Йорком и Лондоном. Он назвал его в интервью журналу Москвич Mag.

По словам Преснякова-старшего, Москва гораздо безопаснее Нью-Йорка и Парижа. «У нас нет такого количества людей криминального вида и бомжей, нет мигрантских гетто, в которых лучше не появляться. Ни в одном из московских районов я не испытываю такой тревоги и дискомфорта, как в некоторых районах Нью-Йорка или Парижа», — отметил он.

Еще одним достоинством Москвы является чистота. Он подчеркнул, что жители и гости российской столицы сами не хотят мусорить там, где убрано, причем не только в центре, но и в спальных районах города. Третий плюс Москвы, о котором упомянул Пресняков-старший — возможность купить что угодно. «В советскую эпоху пустых полок и тотального дефицита у западных мегаполисов было преимущество в виде изобилия товаров и продуктов. Сегодня этой форы нет», — заключил он.

Пресняков-старший признался, что за полвека жизни в Москве он не готов променять столицу на другое место жительства, поскольку этот город его «согревает».

Ранее блогерша Виктория Боня назвала Москву самым прекрасным городом Земли.

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