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18:32, 22 июля 2025Экономика

Боня назвала самый прекрасный город на Земле

Ведущая Виктория Боня: Москва — самый прекрасный город, который я обожаю
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Российская телеведущая и блогер Виктория Боня назвала Москву самым прекрасным городом на Земле. Об этом она заявила в кулуарах фестиваля VK Fest, ее слова приводит издание «Телепрограмма».

Звезда ответила на вопрос, какие места она посещает в первую очередь по приезде в Москву. По словам Бони, сначала она бежит на маникюр, педикюр и другие бьюти-процедуры. «Я считаю, что Москва, а не Париж — столица красоты. В Париже нет никакой красоты», — отметила она.

Кроме того, во время каждого визита в Москву Боня ходит в любимые рестораны. «Пусть это звучит пресно и банально, но всегда скучаешь по хорошей еде и сервису. Летом я не хочу уезжать из Москвы. Это самый прекрасный город, который я обожаю. Поэтому я сижу и думаю. Может, поменять билет? Отправить обратно дочку, а самой остаться?» — призналась блогер.

Ранее певец Шура также назвал Москву самым лучшим городом на Земле.

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