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14:56, 22 июля 2025Экономика

Шура назвал лучший город на Земле

Певец Шура: Москва — это самый лучший город на Земле
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певец Шура заявил, что считает Москву самым лучшим городом на Земле. Свое мнение он высказал на VK Fest, его слова приводит Telegram-канал «Звездач».

«Я оцениваю офигенно Москву — это самый лучший город на Земле. У меня в этой жизни была онкология и мне при этой болячке пришлось проехать восемь городов мира, и все это было г**** [плохо]», — отметил артист. Он добавил, что его друзья, приехавшие в Москву из Лондона, были впечатлены, увидев роботов-доставщиков. «Они полчаса не врубались: "Это же не прикол?!", я говорю: "Не прикол, едут по работе". Они: "Как?! У нас бомжи их тырят", я говорю: "У нас нет таких бомжей"», — рассказал певец.

Шура также признался, что, несмотря на возможность уехать жить за рубеж, он хочет до самой старости жить в Москве. «У меня было две позиции в этой жизни уехать жить отсюда: Швейцария — в Женеву мне предлагали друзья, и лично подарил мэр Нью-Йорка "грин-карту" — я через два года вернул ему обратно. Лучше Москвы нет ничего: сдохну только тут!» — заключил он.

Ранее певица Лика Стар, прожившая 20 лет в Италии, назвала Москву самым прекрасным городом Земли.

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