Российская певица назвала самый прекрасный город Земли

Певица Лика Стар назвала Москву самым прекрасным городом Земли

Российская певица Лика Стар (настоящее имя — Лика Павлова) заявила, что считает Москву самым прекрасным городом Земли. Об этом она заявила в интервью журналу «Москвич Mag».

«Москва мой родной город, и для меня он самый прекрасный на Земле. Это город моего детства, моей юности, моих успехов и самореализации. Здесь живет большая часть моих поклонников», — рассказала артистка. Она отметила, что до недавнего времени на протяжении 20 лет жила с семьей в Италии — там у нее остались трое детей.

Певица также назвала Москву одним из самых чистых и благоустроенных городов в мире. «Я прожила много лет в Европе и могу сказать честно: такой ухоженности и сервиса там нет. А наше метро просто шедевр, лучшего в мире точно нет. Москва стала городом, где сервис работает 24/7, начиная с доставки и заканчивая ресторанами. Конечно же, есть с чем сравнить, когда в Европе все закрывается в 11 вечера. Ничего нельзя нигде купить, нигде ничего нельзя доставить, и жизнь замирает», — добавила Лика Стар. Она также отметила высокий уровень российской медицины, которым можно по-настоящему гордиться.

Ранее театральный режиссер японского происхождения Михаил Водзуми заявил, что москвичи более конкретные, чем жители других городов.

