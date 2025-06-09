Известный режиссер назвал главное отличие москвичей от жителей других городов

Режиссер Водзуми: Москвичи конкретные и ценят свое и чужое время

Известный актер и театральный режиссер японского происхождения Михаил Водзуми заявил, что москвичи более конкретные, чем жители других городов. Главное их отличие друг от друга он назвал в интервью журналу «Москвич Mag».

«Москвичи — люди конкретные, ценящие время свое и оппонента, осознающие вариативность развития сюжета жизни, так как вариантов в Москве миллион!» — считает Водзуми. Он также подчеркнул, что не готов променять Москву на какой-либо другой город.

Ранее лидер группы «Тима ищет свет» Тимофей Якимов отметил, что что Москва по всем характеристикам опережает Нью-Йорк, Париж, Лондон или Берлин.