Известный музыкант назвал преимущества Москвы перед Нью-Йорком и Парижем

Лидер группы «Тима ищет свет» Якимов: В Москве по сравнению с Парижем лучше все

Лидер группы «Тима ищет свет» Тимофей Якимов заявил, что Москва по всем характеристикам опережает Нью-Йорк, Париж, Лондон или Берлин. Свое мнение по этому вопросу он высказал в интервью журналу «Москвич Mag».

Известный музыкант ответил на вопрос, что в Москве лучше, чем в зарубежных мегаполисах. «Все лучше, честно говоря. Я много где был. У нас транспорт безумно развит. Вся социальная инфраструктура. Очень чистый город. В той же Барселоне всего этого нет. Там дай бог успеть между двумя сиестами в аптеку заскочить», — отметил он. Якимов добавил, что не хочет выбирать между Москвой и другими городами, так как очень хорошо чувствует себя в столице. «Москва с каждым годом все безумнее, но при этом все нежнее», — считает артист.

Ранее актер и режиссер Антон Богданов заявил, что Москва совершила революционный прорыв с точки зрения комфорта жителей. По его словам, российская столица является примером для подражания, и многие зарубежные города очень нескоро смогут достигнуть таких же результатов.