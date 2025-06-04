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14:05, 4 июня 2025Экономика

Известный музыкант назвал преимущества Москвы перед Нью-Йорком и Парижем

Лидер группы «Тима ищет свет» Якимов: В Москве по сравнению с Парижем лучше все
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Лидер группы «Тима ищет свет» Тимофей Якимов заявил, что Москва по всем характеристикам опережает Нью-Йорк, Париж, Лондон или Берлин. Свое мнение по этому вопросу он высказал в интервью журналу «Москвич Mag».

Известный музыкант ответил на вопрос, что в Москве лучше, чем в зарубежных мегаполисах. «Все лучше, честно говоря. Я много где был. У нас транспорт безумно развит. Вся социальная инфраструктура. Очень чистый город. В той же Барселоне всего этого нет. Там дай бог успеть между двумя сиестами в аптеку заскочить», — отметил он. Якимов добавил, что не хочет выбирать между Москвой и другими городами, так как очень хорошо чувствует себя в столице. «Москва с каждым годом все безумнее, но при этом все нежнее», — считает артист.

Ранее актер и режиссер Антон Богданов заявил, что Москва совершила революционный прорыв с точки зрения комфорта жителей. По его словам, российская столица является примером для подражания, и многие зарубежные города очень нескоро смогут достигнуть таких же результатов.

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