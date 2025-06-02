Звезда «Реальных пацанов» назвал преимущество Москвы перед Нью-Йорком

Актер Богданов: Москва стала примером для многих зарубежных городов

Известный российский актер и режиссер Антон Богданов заявил, что у Москвы есть ряд преимуществ перед Нью-Йорком и Лондоном. Он назвал их в интервью журналу «Москвич Mag».

По словам звезды сериала «Реальные пацаны», российская столица совершила «революционный прорыв с точки зрения комфорта жителей». Он уточнил, что это касается как ресторанов, так и многофункциональных центров и метро, и добавил, что подобного прорыва в других городах он не встречал. «Я сейчас не беру в пример Азию, но Москва — это пример для подражания, очень много лет многие не смогут такого достигнуть. Вот метро: невероятная штука, ты можешь за 12 минут оказаться на другом конце города. Становится все больше станций, и все это красиво, и все это классно, быстро, и все это с вайфаем, с электронным табло, где тебе выйти», — высказался о развитии Москвы он.

Что касается различий между москвичами и жителями других городов, то Богданов отметил, что не видит их, поскольку Москва «соткана из приезжих». «В силу обстоятельств по работе я очень много встречаю москвичей, которые москвичи и в пятом поколении, и в шестом. И это абсолютно такие же пацаны, как и я. Они просто выросли на окраине, а потом в какой-то момент переехали в центр», — заключил актер.

Ранее режиссер Душан Глигоров заявил, что Москва чище многих других мегаполисов.