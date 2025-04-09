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09:17, 9 апреля 2025Экономика

Известный сербский режиссер назвал главное преимущество Москвы перед Нью-Йорком

Режиссер Глигоров: В Москве чище, чем в Нью-Йорке
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Известный сербский и российский режиссер Душан Глигоров заявил, что у Москвы есть большое преимущество перед Нью-Йорком и Берлином. Он назвал его в интервью журналу «Москвич Mag».

По словам режиссера сериалов «Трасса» и «Аутсорс», российская столица чище многих других мегаполисов. «Город хорошо убирают, и это прекрасно. (...) Московское метро и московский наземный транспорт прекрасно работают», — добавил он. Что касается изменений в столице за последние десятилетия, среди них Глигоров выделил качественное благоустройство парков и детских площадок в парках и во дворах, а также очищение пространства от визуального мусора в виде лишней рекламы, кондиционеров на зданиях и странных временных построек. «Этот визуальный мусор исчез, и это замечательно, потому что визуальный мусор, который тебя окружает, переходит и в твою голову, в твою жизнь», — отметил он.

Кроме того, режиссер ответил на вопрос о том, чем москвичи отличаются от жителей других городов. «Размер города и очень большой поток людей, которые приезжают, уезжают, проезжают сквозь него. Второе — ритм жизни. Москва, конечно, живет в бешеном каком-то темпе», — высказал свое мнение Глигоров.

Ранее в апреле актриса Юлия Чебакова рассказала, что москвичи отличаются большей энергоемкостью по сравнению с жителями других городов.

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