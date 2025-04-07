Известная актриса назвала главное отличие москвичей от жителей других городов

Актриса Чебакова: Москвичи отличаются большой энергоемкостью

Известная российская актриса Юлия Чебакова заявила, что москвичи отличаются большей энергоемкостью по сравнению с жителями других городов. Главное их отличие друг от друга она назвала в интервью «Москвич Mag».

Артистка МХТ отметила, что согласна с мнением своего друга, режиссера из Улан-Удэ, по этому вопросу. «Когда я приехала в Москву, он сказал: «Слушай, ты абсолютная москвичка, и потому что ты открыта, ты очень легка, социальна, любишь движение, энергию, силу». Он мне так обозначил, и, мне кажется, да — этим отличаются люди в Москве. Быстротой, энергичностью, многозадачностью, большой энергоемкостью», — высказала точку зрения она. Чебакова также отметила, что влюблена в Москву с детства и не хочет ничего менять в столице — ей всего хватает.

Известная советская актриса Елена Коренева заявила, что москвичи похожи на разнообразную пеструю толпу.