Известная актриса похвалила москвичей за непохожесть

Актриса Коренева заявила, что москвичи похожи на разнообразную пеструю толпу

Известная советская актриса Елена Коренева заявила, что москвичи похожи на разнообразную пеструю толпу. Она похвалила их за непохожесть друг на друга в интервью журналу «Москвич Mag».

Артистка, снявшаяся в фильмах «Тот самый Мюнхгаузен» и «Покровские ворота», ответила на вопрос, в чем главное отличие москвичей от жителей других городов. «Москвичи — типичные жители мегаполиса: деловые, энергичные, быстро идущие. (...) Когда зажжется зеленый свет, чтобы наконец двинуться дальше?! С другой стороны, жители столицы — очень разнообразная, пестрая толпа непохожих друг на друга людей в отличии, как мне кажется, от жителей маленьких городов», — высказала свое мнение Коренева.

Кроме того, актриса отметила, что ей нравится, как выглядят башни «Москва-Сити». «Такой футуристический оазис! Их фасады очень красиво отражают солнце во время заката. (...) Не знаю, как там работается, но издалека этот космический городок мне по вкусу», — добавила она.

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