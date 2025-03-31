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14:03, 31 марта 2025Экономика

Известная актриса похвалила москвичей за непохожесть

Актриса Коренева заявила, что москвичи похожи на разнообразную пеструю толпу
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Александр Патрин / Коммерсантъ

Известная советская актриса Елена Коренева заявила, что москвичи похожи на разнообразную пеструю толпу. Она похвалила их за непохожесть друг на друга в интервью журналу «Москвич Mag».

Артистка, снявшаяся в фильмах «Тот самый Мюнхгаузен» и «Покровские ворота», ответила на вопрос, в чем главное отличие москвичей от жителей других городов. «Москвичи — типичные жители мегаполиса: деловые, энергичные, быстро идущие. (...) Когда зажжется зеленый свет, чтобы наконец двинуться дальше?! С другой стороны, жители столицы — очень разнообразная, пестрая толпа непохожих друг на друга людей в отличии, как мне кажется, от жителей маленьких городов», — высказала свое мнение Коренева.

Кроме того, актриса отметила, что ей нравится, как выглядят башни «Москва-Сити». «Такой футуристический оазис! Их фасады очень красиво отражают солнце во время заката. (...) Не знаю, как там работается, но издалека этот космический городок мне по вкусу», — добавила она.

Ранее в марте архитектор Олег Карлсон заявил, что считает сервис в Москве местами даже излишне комфортным.

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