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18:33, 17 марта 2025Экономика

Популярный в соцсетях архитектор назвал главное преимущество Москвы перед Нью-Йорком

Архитектор Карлсон назвал преимуществом Москвы перед Нью-Йорком сервисы доставки
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Unsplash

Популярный в соцсетях архитектор Олег Карлсон заявил, что у Москвы есть большое преимущество перед Нью-Йорком, Лондоном, Парижем и Берлином. Он назвал его в интервью журналу «Москвич Mag».

По словам Карлсона, главным плюсом российской столицы по сравнению с зарубежными мегаполисами является наличие круглосуточных сервисов доставки еды и других товаров. Он добавил, что считает сервис в Москве местами даже излишне комфортным.

Кроме того, архитектор отметил, что в Москве чисто, удобно и благоустроенно и благодаря усилиям мэра «город работает для людей». Вместе с тем Карлсон также сравнил столицу с достаточно независимым живым существом. «Москва — живой организм, который развивается сам по себе. Трудно каким-то образом вторгнуться в его процессы», — заключил он.

Ранее в марте актер Дмитрий Лысенков заявил, что транспорт в Москве лучше и удобнее, чем в Петербурге.

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