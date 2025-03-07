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21:46, 7 марта 2025Экономика

Известный российский актер высказался о разнице между Москвой и Петербургом

Актер Лысенков: В Москве транспорт лучше, чем в Петербурге
Полина Кислицына (Редактор)
Дмитрий Лысенков

Дмитрий Лысенков. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Известный российский актер Дмитрий Лысенков заявил, что для него Москва и Петербург лишь незначительно отличаются друг от друга. О разнице между жизнью в этих городах он высказался в интервью журналу WomanHit.

Уроженец Ленинграда, переехавший с семьей в Москву в 2020 году, уточнил, что существенных отличий между двумя столицами для него нет, поскольку он ведет достаточно замкнутый образ жизни. «Могу только отметить, что в Москве транспорт лучше, а в Петербурге — вода», — высказал свое мнение артист. Лысенков также рассказал, что предпочитает проводить выходные на даче, гуляя по лесу. «Если нахожусь в отпуске, мне нравится лазать по скалам, джунглям — в общем, там, где людей поменьше», — заключил он.

Ранее в марте актриса Софья Шидловская заявила, что большим преимуществом Москвы перед Нью-Йорком, Парижем, Лондоном, Берлином и другими зарубежными мегаполисами является метрополитен.

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