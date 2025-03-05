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10:42, 5 марта 2025Экономика

Известная актриса назвала главное преимущество Москвы перед Нью-Йорком и Парижем

Актриса Софья Шидловская заявила, что метро в Москве лучше, чем в Нью-Йорке
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Известная актриса Софья Шидловская заявила, что у Москвы есть большое преимущество перед Нью-Йорком, Парижем, Лондоном, Берлином и другими зарубежными мегаполисами. Его она назвала в интервью журналу «Москвич Mag».

Артистка МХТ имени Чехова, снявшаяся в сериалах «Мир! Дружба! Жвачка!» и «Беспринципные», назвала главным плюсом российской столицы метрополитен, который, по ее мнению, определенно превосходит подземку в вышеуказанных городах. Что касается отличия москвичей от жителей других городов, то разница между ними заключается лишь в прописке, считает она.

В заключение актриса высказалась о своем отношении к Москве. «Оно меняется — с каждым годом люблю Москву все больше», — призналась она.

Ранее в марте актер цыганского театра «Ромэн» Артур Богданов заявил, что в Москве ему не хватает моря.

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