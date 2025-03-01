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22:05, 1 марта 2025Экономика

Актер цыганского театра назвал неожиданный недостаток Москвы

Актер Богданов заявил, что в Москве ему не хватает моря
Полина Кислицына (Редактор)

Наследник артистической цыганской династии, актер цыганского театра «Ромэн» Артур Богданов заявил, что в Москве ему не хватает моря. Неожиданный недостаток столицы он назвал в интервью журналу «Москвич Mag».

Между тем, по словам артиста, за последние 10 лет в Москве произошел ряд положительных изменений.

«По городу приятно гулять — появилось много пешеходных маршрутов. Растет число театральных площадок, появляется все больше новых театров, новых сцен. Мы живем поистине в эпоху театрального бума», — отметил Богданов.

Главным отличием москвичей от жителей других городов он назвал другой, более быстрый темп жизни.

Ранее сын режиссера Глеба Панфилова и актрисы Инны Чуриковой Иван Панфилов заявил, что Москва напоминает живой организм. Он также признался, что, где бы он ни был, столица является для него местом, куда хочется возвращаться.

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