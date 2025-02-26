Известный продюсер сравнил Москву с организмом

Продюсер Панфилов: Москву из-за ее контрастов невозможно разгадать до конца

Известный продюсер, сын режиссера Глеба Панфилова и актрисы Инны Чуриковой Иван Панфилов заявил, что Москва напоминает живой организм. Такое сравнение он привел в интервью журналу «Москвич Mag».

По словам Панфилова, столица постоянно меняется: ежегодно появляются новые маршруты и форматы жизни. «Это не просто мегаполис, это живой организм, за которым невероятно интересно наблюдать и в котором еще интереснее быть частью этих перемен. (...) И главное — Москва — это город, где, если ты знаешь, что ищешь, ты обязательно найдешь. А если не знаешь — она сама подскажет», — считает он.

Продюсер признался, что, где бы он ни был, Москва является для него местом, куда хочется возвращаться. При этом из-за контрастов, которые столица в себе сочетает, добавил он, она остается для него загадкой. «Ее масштаб и камерность, историческая архитектура и футуристические небоскребы, аристократичные особняки и авангардные общественные пространства создают город контрастов, который невозможно до конца разгадать», — заключил Панфилов.

Ранее телеведущая Алиса Полунина, вернувшаяся в Россию из США, заявила, что считает Москву лучшим городом на планете.