Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:54, 26 февраля 2025Экономика

Известный продюсер сравнил Москву с организмом

Продюсер Панфилов: Москву из-за ее контрастов невозможно разгадать до конца
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Unsplash

Известный продюсер, сын режиссера Глеба Панфилова и актрисы Инны Чуриковой Иван Панфилов заявил, что Москва напоминает живой организм. Такое сравнение он привел в интервью журналу «Москвич Mag».

По словам Панфилова, столица постоянно меняется: ежегодно появляются новые маршруты и форматы жизни. «Это не просто мегаполис, это живой организм, за которым невероятно интересно наблюдать и в котором еще интереснее быть частью этих перемен. (...) И главное — Москва — это город, где, если ты знаешь, что ищешь, ты обязательно найдешь. А если не знаешь — она сама подскажет», — считает он.

Продюсер признался, что, где бы он ни был, Москва является для него местом, куда хочется возвращаться. При этом из-за контрастов, которые столица в себе сочетает, добавил он, она остается для него загадкой. «Ее масштаб и камерность, историческая архитектура и футуристические небоскребы, аристократичные особняки и авангардные общественные пространства создают город контрастов, который невозможно до конца разгадать», — заключил Панфилов.

Ранее телеведущая Алиса Полунина, вернувшаяся в Россию из США, заявила, что считает Москву лучшим городом на планете.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В России произошла одна из самых массированных атак ВСУ с начала года. Какие регионы попали под удар?

      «Ростех» модернизировал «Оберег»

      В Кремле ответили на вопрос о планах Зеленского подписать с США сделку по металлам

      Рита Ора похвасталась фигурой в бикини в сауне

      Режиссер Кустурица захотел получить гражданство России

      Младшему брату российского бойца ММА отказали в отмене приговора за уличную драку

      В Горном Алтае прошли инклюзивные семейные соревнования

      Пенсионер попытался спасти курицу и застрял между стенами домов

      Арендаторы отвернулись от одного вида жилья в Москве

      Кинокритик Барабаш признала вину в распространении фейков

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше