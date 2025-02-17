Вернувшаяся в Россию из США телеведущая назвала лучший город на Земле

Телеведущая Полунина назвала Москву лучшим городом на Земле

Ведущая шоу «Стать шефом» на канале СТС и победительница американской кулинарной программы Supermarket Stakeout Алиса Полунина, вернувшаяся в Россию из США, заявила, что считает Москву лучшим городом на планете. Свое мнение она высказала в интервью журналу «Москвич Mag».

Шеф-повар ответила на вопрос о преимуществах Москвы перед Нью-Йорком, Парижем, Берлином, Лондоном и другими зарубежными мегаполисами. «Я бы сказала без ложной скромности, что Москва — лучший город на Земле. Наверное, могу так утверждать, потому что побывала в разных мировых столицах. У нас чисто, много развлечений для жителей и гостей города. Еще здесь хорошая транспортная система, кафе и рестораны доступны 24/7, доставку чего угодно можно заказать день в день. И это только часть плюсов», — считает она. По словам Полуниной, за последние 10 лет российская столица стала красивее и безопаснее, а также культурно обогатилась. Она добавила, что таким значительным изменениям город обязан администрации и в частности мэру Сергею Собянину.

Что касается отличий москвичей от жителей других городов, то среди них телеведущая отметила, что москвичи — очень счастливые люди, «хотя сами вряд ли об этом догадываются». «Внешне трудно сказать, как нас можно отличить, но слышала когда-то, что москвичей видно невооруженным глазом», — заключила она.

Ранее в феврале фигуристка Елизавета Туктамышева заявила, что в Москве лучше, чем в Париже, развит сервис доставки и другие онлайн-сервисы.