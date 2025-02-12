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14:50, 12 февраля 2025Экономика

Туктамышева назвала главное преимущество Москвы перед Парижем

Фигуристка Туктамышева: В Москве лучше, чем в Париже, развит сервис доставки
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева заявила, что у Москвы есть большое преимущество перед Парижем. Его она назвала в интервью журналу «Москвич Mag».

Главным, по словам спортсменки, плюсом российской столицы перед французской является гораздо лучший уровень сервиса доставки и других онлайн-сервисов. «В целом в России все хорошо с этим направлением, но столица, конечно, занимает первое место. И это классно! Это делает повседневную жизнь комфортней. Как мы уже выяснили, в Москве все очень много работают, поэтому такие сервисы позволяют делегировать задачи и сохранять время. Я уверена, что в будущем появятся какие-то дополнительные функции, которые еще сильней упростят нашу жизнь», — убеждена она. Фигуристка также отметила, что за последние 10 лет в Москве появилось больше интересных мест для прогулок и другого досуга.

Что касается отличительных качеств москвичей по сравнению с жителями других городов, то среди них Туктамышева выделила более быстрый темп жизни. Она рассказала, что когда долго живет в Москве, то ощущает это на себе — у нее появляется много работы и других задач.

Ранее в феврале дочь Владимира Жириновского Анастасия Боцан-Харченко заявила, что жизнь в Москве выстроена гораздо комфортнее, чем во многих столицах Европы.

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