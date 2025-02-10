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13:38, 10 февраля 2025Экономика

Дочь Жириновского назвала преимущества Москвы перед Парижем и Лондоном

Дочь Жириновского Боцан-Харченко: в Москве комфортнее, чем в столицах Европы
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Дочь политика Владимира Жириновского и глава его фонда Анастасия Боцан-Харченко заявила, что у Москвы есть ряд преимуществ перед Нью-Йорком, Парижем, Лондоном, Берлином и другими зарубежными мегаполисами. Их она назвала в интервью журналу «Москвич Mag».

По словам Боцан-Харченко, жизнь в Москве выстроена гораздо комфортнее, чем во многих столицах Европы. «Отлаженная система доставки почти любых товаров почти в любую точку города, круглосуточная доступность многих служб и сервисов, автоматизация и цифровизация в сфере услуг, прежде всего государственных», — описала она российскую столицу.

Нью-Йорку же, по ее словам, недостает постоянства. «Нью-Йорк вообще особая история. Для меня это квинтэссенция того, что принято называть плавильным котлом. Там не покидает тягостное ощущение, что все временно и преходяще, что во всех сферах жизни ты постоянный арендатор», — отметила дочь политика. При этом она подчеркнула, что все вышеупомянутые города для нее чужие. «Мой родной город, моя малая родина — это Москва. И этим все сказано. Здесь я чувствую себя на своей земле», — призналась Боцан-Харченко.

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Что касается изменений в Москве за последние 10 лет, среди них дочь Жириновского выделила развитие транспортной инфраструктуры, появление более комфортной цифровой среды, а также создание благоприятных условий для занятия спортом на улицах, во дворах и парках. «Благоустроены придомовые территории и общественные пространства. Город стал более дружелюбным для пешеходов: теперь здесь не только широкие проспекты для машин, но и широкие тротуары для людей», — заключила она.

Ранее галерист и искусствовед Сергей Попов заявил, что европейские столицы выглядят провинциальными по сравнению с Москвой.

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